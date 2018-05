Осенью компания Google анонсирует собственные "умные" часы. Как сообщил в твиттере блогер Эван Бласс (@evleaks), заслуживший репутацию за достоверность своих утечек, новинка выйдет под флагманским брендом Pixel, которым поисковик маркирует электронику собственного производства.

Кроме смарт-часов, написал Бласс со ссылкой на "надежный источник", Google покажет смартфоны Pixel 3 и 3 XL, а также беспроводные наушники Pixel Buds 2-го поколения. Чем новые модели будут отличаться от предыдущих, пока неясно.

