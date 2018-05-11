Осенью компания Google анонсирует собственные "умные" часы. Как сообщил в твиттере блогер Эван Бласс (@evleaks), заслуживший репутацию за достоверность своих утечек, новинка выйдет под флагманским брендом Pixel, которым поисковик маркирует электронику собственного производства.

Кроме смарт-часов, написал Бласс со ссылкой на "надежный источник", Google покажет смартфоны Pixel 3 и 3 XL, а также беспроводные наушники Pixel Buds 2-го поколения. Чем новые модели будут отличаться от предыдущих, пока неясно.

Besides the Pixel 3, Pixel 3 XL, and second-gen Pixel Buds, a reliable source tells me -- with high confidence -- that Google's fall hardware event will also introduce a Pixel-branded watch. Have a great summer! — Evan Blass (@evleaks) 10 мая 2018 г.

В марте платформа Android Wear, предназначенная для надеваемой электроники, была переименована Wear OS. Дав системе более нейтральное название, не отсылающее к конкретной платформе, в Google, вероятно, надеются повысить объемы продаж надеваемых устройств и сделать их привлекательными для потребителей, считающим наличие Android-смартфона обязательным условием для покупки (Android Wear уже давно совместима и с "айфонами").

Выпуском Pixel-часов компания сможет доказать свою приверженность платформе. Скорее всего, они окажутся образцовым устройством на Wear OS: с поддержкой самых новых функций "Ассистента", о которых было рассказано на Google I/O, новым мобильным чипом Qualcomm и оперативными обновлениями софта. Предположительно, очередная "железная" Google намечена на начало октября.