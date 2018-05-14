Очередной сканадал со слежкой гаджетов за своими хозяевами: "умный" дверной звонок компании Ring с легкостью превращается в шпионящее устройство. Это выяснилось случайно: после расставания американская пара разъехалась по разным домам, однако молодой человек продолжал следить за своим старым жилищем и удаленно отпирать дверь с помощью приложения Ring. И это несмотря на то, что владелец дома дважды поменял пароль в системе.

Робопсы выходят в свободную продажу: компания Boston Dynamics пообещала, что начнет продавать SpotMini в 2019-м году. Об этом заявил основатель компании Марк Райберт.