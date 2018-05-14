Компьютерами Apple последних моделей недовольны столько покупателей, что дело обернулось коллективным иском. Его подали в суд Северного округа Калифорнии в пятницу, а причиной стала дефектная, по мнению истцов, клавиатура MacBook и MacBook Pro.

Речь идет о клавишах с механизмом типа "бабочка", которые компания применяет в различных моделях начиная с 2015 года. Такой механизм делает ход клавиши крайне небольшим и позволяет практически полностью "утопить" ее в корпус — это уже не столько клавиша, сколько кнопка.

С одной стороны, инновация позволила сделать компьютеры рекордно тонкими. С другой, многие пользователи жаловались, что привыкать печатать на "кнопках-бабочках" приходится заново, но, главное — они часто выходят из строя. Достаточно попадания в механизм даже частички пыли, и нажатие на кнопку перестает регистрироваться. Во многих случаях проблему удается исправить только обратившись в сервис. Но даже тогда с ней есть шансы столкнуться вновь спустя несколько недель. Стоит отметить также, что другим производителям удалось выпустить не менее тонкие ноутбуки, использующие клавиатуры с традиционным механизмом.

В иске утверждается, что с проблемами из-за дефектной клавиатуры столкнулись "тысячи" пользователей. При этом, считают жалобщики, в Apple знали о недостатке конструкции уже на момент выпуска устройств с "бабочковой" клавиатурой в продажу, а то и на стадии разработки, но решили ничего не менять.

Проведенное в прошлом месяце журналистами издания AppleInsider расследование выявило, что, по данным из сервисов, отказы клавиатуры в MacBook Pro образца 2016 года с кнопками-бабочками случаются в среднем вдвое чаще, чем у клавиатур MacBook Pro моделей 2014 и 2015 годов с обычным "ножничным" механизмом.