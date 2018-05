Группа ученых обнаружила критические уязвимости в PGP/GPG и S/MIME — двух популярных протоколах, используемых для шифрования почтовой переписки и электронной подписи. Злоумышленник, эксплуатирующий "дыры", сможет прочесть содержимое не только новых сообщений — оно будет доступно ему в виде открытого текста, — но и полученную ранее корреспонденцию.

Как сообщил один из исследователей, профессор Мюнстерского университета прикладных наук Себастьян Шинцель, ошибка не может быть исправлена незамедлительно. Чтобы не стать жертвой атаки, пользователям порекомендовали немедленно выключить любые функции, связанные с шифрованием PGP/GPG и S/MIME, в клиенте электронной почты.

We'll publish critical vulnerabilities in PGP/GPG and S/MIME email encryption on 2018-05-15 07:00 UTC. They might reveal the plaintext of encrypted emails, including encrypted emails sent in the past. #efail 1/4