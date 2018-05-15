Собственный кэшбэк-сервис запустили "Одноклассники". Средства будут возвращаться во внутренней валюте социальной сети под названием ОК. Виртуальные деньги начисляются за покупки в магазинах и участие в промоакциях. К проекту присоединились производители товаров массового потребления, например, бытовой косметики.

Сервис работает просто, вы находите в интернете интересную вам акцию на покупку товара, сохраняете ее в разделе "Одноклассников" – "Услуги и купоны", после чего покупаете товар по этой акции в магазине и сканируете QR-код с чека в приложение соцсети. ОК появятся на счету пользователя через сутки после проверки чека на уникальность.

А теперь к другим новостям. Ученые научили ездить беспилотный автомобиль без 3D-карт. И это можно считать прорывом, так как большинство существующих беспилотных автомобилей проходит тестирование в городских условиях и полагаются на высокодетализированные 3D-карты. Подробности – в программе Вести.net.