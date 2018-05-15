Нежелание руководства Google отказываться от сотрудничества с Пентагоном, в рамках которого совершенствуется машинное зрение военных беспилотников, привело к увольнению ряда сотрудников — они покинули компанию в знак протеста. Об этом сообщает Gizmodo.

Напомним, в начале марта стало известно, что Google участвует в развиваемом министерством обороны США проекте Maven, направленном на улучшение способности беспилотных летательных аппаратов распознавать объекты и людей. IT-компания предоставляет для программы Пентагона свои разработки в области искусственного интеллекта — разработанная в Google система способна автоматически обнаружить, идентифицировать и отслеживать перемещения отдельных людей, транспортных средств и других объектов по 38 различным параметрам. До настоящего времени анализом записей с дронов занимались специалисты-военные.

Когда сотрудникам Google стало известно об участии компании в оборонном проекте, многие выразили возмущение, подняв вопрос об этичности применения технологий машинного обучения в военных целях. Но в компании настаивают, что предоставляемый Пентагону доступ к API системы машинного обучение TensorFlow служит исключительно мирным целям. Причем технология распространяется по условиям ПО с открытым исходным кодом, то есть военные могли бы, наняв нужных специалистов на стороне, использовать ее и без согласия поисковика.

В апреле открытое письмо в адрес главы Google Сундара Пичаи подписали около трех тысяч работников компании: в нем они высказались против участия в Project Maven, призвав руководство отказаться от сотрудничества с Пентагоном. "Мы считаем, что Google не должна быть втянута в околовоенный бизнес, — сказано в документе. — Эта затея наносит непоправимый урон бренду Google и его способности конкурировать за таланты".

Теперь эти таланты Google начала терять, но пока в совсем небольшом количестве — по информации Gizmodo, о намерении покинуть компанию в связи с участием поисковика в проекте Maven завили около дюжины человек. Их объяснения собрали в единый документ, который выступающие против сотрудничества с военными сотрудники распространяют на внутренних форумах компании.

Работники компании также жалуются, что в последнее время руководство, раньше всегда прислушивавшееся к мнению сотрудников, ведет себя все более закрыто. "Последние пару месяцев меня все меньше и меньше впечатляет отклик [руководства] и то, как относятся к недовольству людей, как выслушивают их жалобы", — написал один из уволившихся.