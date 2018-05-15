Google собирает с каждого Android-аппарата гигабайт пользовательских данных в месяц. И таким образом корпорация оправдывает свое прозвище "Большой брат". К тому же получается, что пользователи сами оплачивают слежку за собой рекламного гиганта.

Компания Oracle провела свое расследование из-за недавнего скандала с Facebook. В отчете американского производителя программного обеспечения говорится, что за месяц Google собирает одного устройства до 1 ГБ данных. Причем на серверы Google отправляется не только информация о поисковых запросах пользователя, но также сведения о его местоположении. Причем, это может происходить даже без включенного GPS и вставленной СИМ-карты, через маршрутизаторы Wi-Fi.

Еще немного ужастиков на тему слежки в интернете. Если вы пользуетесь шифрованием писем – прекратите это делать и ни в коем случае не открывайте зашифрованные письма. Об этом предупреждают ученые из Германии и Бельгии. Подробности – в программе Вести.net.