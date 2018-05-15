Вышедшие в марте Galaxy S9 и S9+ были признаны смартфонами с самой высокой скоростью загрузки данных по мобильной сети. По результатам исследования, проведенного фирмой Ookla, новинки Samsung превзошли iPhone X на 37%, Google Pixel 2-го поколения — на 17%, а Galaxy S7 — на 38%.

В среднем, подсчитали аналитики, S9 опережает конкуренцию на 42% в контексте загрузки и потоковой передачи любого интернет-контента. Как говорят в Ookla, за высокие скорости Android-флагманов Samsung ответственен LTE-модем с поддержкой 6CA (агрегации операторов связи).

Пропускная способность модема 6CA (Cat.18) составляет 1,2 Гбит/с. На такой скорости Galaxy S9 сможет скачать полноразмерный фильм в HD-качестве за 10 секунд, а при потоковой передаче или видеозвонке не будет заметна буферизация. В сравнении с iPhone X, сказали эксперты, Galaxy S9 экономит около 10 минут пользователям, скачивающим 10 эпизодов телесериала (8 ГБ данных за 26 минут).

Технически LTE-модем, установленный в S9, действительно является самом быстрым на сегодняшний день, однако показанные устройствами Samsung рекорды не настолько впечатляющие, как может показаться. Аналитики тестировали смартфоны в лабораторных условиях, на "4G LTE-сетях крупных общенациональных операторов" США, не принимая во внимение десятки факторов, влияющие на скорость передачи данных.

В Ookla, например, не учитывали приложения, которые могут подкачивать данные в фоновом режиме, зоны покрытия разных провайдеров, тип и источник загружаемого контента. G9 наверняка быстрее скачивает контент, чем iPhone X, однако вывод о его превосходстве более чем на треть можно поставить под сомнение.