Компания "Лаборатория Касперского", подозреваемая в сотрудничестве с российскими спецслужбами, заявила о частичном переезде в Цюрих. О переносе "значительной части нашей ключевой инфраструктуры исследований и разработок в Швейцарию" сообщил в твиттере основатель разработчика антивирусных решений Евгений Касперский.

"ЛК" пытается вернуть доверие клиентов. В сентябре министерство внутренней безопасности США выпустило директиву, обязывающую все гражданские правительственные ведомства удалить ПО "Касперского" со всех своих компьютерных систем в течение 90 дней. Поводом к этому стали опасения, что программы российской компании могут быть использованы для шпионажа и угрожают национальной безопасности.

We’re relocating a good part of our critical R&D infrastructure to Switzerland. A quick Q&A with details about Global Transparency Initiative: https://t.co/2WN1Z1p02f pic.twitter.com/6XRdZnSBTP