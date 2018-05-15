Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance анонсировала новый стандарт EasyMesh, который обеспечит совместимость между маршрутизаторами Wi-Fi ячеистого типа от разных производителей. Сейчас, чтобы организовать роутеры в многосвязную сеть, пользователи обязаны покупать устройства одного бренда.

Благодаря новому проекту Wi-Fi Alliance к одной беспроводной сети сможет быть подключен любой роутер. При этом EasyMesh не предназначен для стандартизации ячеистого Wi-Fi: он возьмет на себя только задачи, связанные с возможностью одного устройства подключаться к другому. Вся остальная реализация — приоритеты, распределение трафика, способ передачи сигнала Wi-Fi, перемещение данных между узлами — ляжет на плечи производителя.

В Wi-Fi Alliance ожидают, что EasyMesh снимет с пользователей ограничение выбора продукции одной компании, а также поспособствует росту популярности ячеистого Wi-Fi. Сертификация маршрутизаторов с EasyMesh начнется в ближайшее время. Тем не менее, о поддержке нового стандарта пока не заявил ни один производитель.

Летом прошлого года группа Bluetooth SIG опубликовала спецификации нового формата ячеистой Bluetooth-сети Mesh. Bluetooth Mesh позволяет электронике организоваться в многосвязную сеть, когда данные между двумя точками могут передаваться по различным путям. В отличие от Wi-Fi, радиопротокол потребляет очень мало энергии, а беспроводной сигнал может "путешествовать" на гораздо дальние расстояния ввиду наличия промежуточных источников.

В условиях дома сообщение может быть ретранслировано через замки, стиральные машинки, холодильники и другую бытовую технику. Например, открывшиеся двери гаража могут отправить сигнал на включение люстре в гостиной, причем сделано это будет по цепочке — при посредничестве термостата и чайника на кухне.