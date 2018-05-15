Вице-президент Facebook по Internet.org Крис Дэниелс, недавно возглавивший разработку WhatsApp после ухода из компании основателя Яна Кума, взялся за переделку мессенджера. Первыми под изменения попали "Группы".

Теперь при вступлении в группу пользователи смогут прочесть краткую аннотацию о ней, включая цели, правила и тему. Эта информация будет показываться в верхней части экрана. А администраторам дали возможность назначать людей, которым дозволено менять тему, картинку и описание сообщества.

Пользователи, вышедшие из группы, больше не могут быть повторно в неё добавлены. Если пользователь долгое время не посещал групповой чат, он сможет быстро ознакомиться с сообщениями, нажав на новый значок @ (находится в правом нижнем углу).

А чтобы быстро найти в группе любого участника, теперь достаточно ввести его имя в поиск на странице с информацией о группе. Как говорится в официальном блоге WhatsApp, новые функции доступны начиная с сегодняшнего дня в версиях приложения для Android и iPhone.

Улучшенные "Группы" позволят WhatsApp успешнее соперничать с Telegram, который в последние полгода стал очень популярной платформой для чат-групп, особенно на тематику криптовалют. WhatsApp пользуются 1,5 миллиарда человек, Telegram — "всего" 200 миллионов. Несмотря на это, новые функции помогут принадлежащему Facebook мессенджеру если не нарастить базу, то повысить вовлеченность в обсуждения и дольше удержать пользователей внутри приложения.