Компания HTC разрабатывает смартфон, в основу которого ляжет технология распределенного цифрового реестра. На устройство, известное под рабочим названием Exodus, предустановят универсальный кошелек, который будет защищен на аппаратном уровне. Это позволит обезопасить операции, связанные с переводом криптовалют и работой децентрализованных приложений.

Проект возглавляет Фил Чен, один из разработчиков шлема виртуальной реальности Vive. По его словам, в HTC хотят создать собственную сеть блокчейна, которая позволит каждому устройству играть роль промежуточного узла и тем самым облегчать процесс транзакций между владельцами Exodus-смартфонов.

Заявлена поддержка таких криптовалют, как Bitcoin, Lightning Networks, Ethereum и Dfinity. "Мы хотим поддерживать всю экосистему блокчейна, а в течение нескольких ближайших месяцев мы анонсируем намного больше интересных партнерств", — сказал Чен.

Про сам аппарат почти ничего неизвестно, пишет The Next Web. Как ожидается, сам Exodus можно будет купить за криптовалюту, но сколько будет стоить новинка, в HTC пока не говорят.

Exodus не станет первым смартфоном с блокчейном. В октябре похожее устройство начнет продавать израильская Sirin Labs. Купить его можно будет за $1000. В 2016-м фирма эта выпустила защищенный от "прослушки" смартфон Solarin для госслужащих, бизнесменов и финансистов.

Модель, доступная за за $14 тысяч, обладает крошечным переключателем на задней крышке для быстрого перехода между двумя режимами: обычного Android-смартфона и закрытого, суперзащищенного инструмента для ведения зашифрованных коммуникаций.