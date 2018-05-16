"Ростелеком" предложил правительству использовать в госорганах смартфоны на российской операционной системе Sailfish. Об этом сообщил глава компании Михаил Осеевский.

К слову, операционка как раз "Ротелекому" и принадлежит. Итак, как уточнил Осеевский, соответствующие документы сейчас готовит к внесению в правительство Минкомсвязи. Идея создать отечественную независимую мобильную операционную систему впервые была озвучена Министерством связи и массовых коммуникаций в мае 2015 года. Тогда в рамках импортозамещения и занялись разработкой отечественной мобильной системы Sailfish Mobile OS Rus.

Тема импортозамещения, в том числе мобильной операционной системы, актуальная не только для России. Филипп Трофимов побывал на презентации нового смартфона от Honor – это дочка китайской Huawei. Подробности – в программе Вести.net.