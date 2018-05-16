За месяц, прошедший с 16 апреля — дня начала блокировки мессенджера Telegram в России, активная аудитория мессенджера снизилась на 7%, а среднее число просмотров записей в поплярных каналах — на 15%. Такой статистикой поделились представители сервисов Combot, TGStat и Crosser Bot, анализирующих аудиторию Telegram.

Решение немедленно, не дожидаясь апелляций и вступления вердикта в законную силу, заблокировать Telegram принял 13 апреля по ходатайству Роскомнадзора Таганский районный суд Москвы. Причиной стало неисполнение сервисом, внесенным в российский реестр организаторов распространения информации, требования ФСБ предоставить ключи для расшифровки данных некоторых пользователей.

Иллюстрация TGstat.ru

По данным аналитиков, которые опубликовал сайт tgstat.ru, доля пользователей мессенджера, заходивших в него, уменьшилась в период с 7 по 13 мая по сравнению с 2 — 8 апреля на 7 процентных пунктов — с 82% до 75%. При этом цифра включает естественную убыль пользователей — например, для зарубежных каналов она составила за тот же период 5%. Это дало экспертам основание оценить реальные потери Telegram своей аудитории из-за действий Роскомнадзора в 2%.

Правда, активность читателей каналов в мессенджере снизилась на более существенную цифру. По данным сервиса аналитики Telegram-каналов TGStat.ru, которые предоставил его руководитель Юрий Кижикин, на прошлой неделе посты в каналах видели в среднем на 15% меньше людей, чем в первую неделю апреля. Это падение, по меньшей мере, частично, связано с майскими праздниками — например, во время праздников новогодних тот же показатель просмотров постов падал на 28%.