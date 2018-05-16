После долгой череды утечек компания HMD Global рассекретила в Китае первый смартфон Nokia из возрожденной X-линейки. Новая модель — Nokia X6 — является "середнячком", но "упакована" она в корпус премиального уровня, который на 95% покрыт стеклом и располагает металлическим ободком.

Аппарат оснащается 5,8-дюймовым экраном Full HD+ (1080х2280 пикселей) с соотношением сторон 19:9. Дисплей защищен покрытием Gorilla Glass 3-го поколения от Corning. Nokia X6 — первая модель Nokia с "козырьком" в верхней части экрана, в котором разместилась 16-мегапиксельная селфи-камера (f/2.0) c функцией разблокировки "по лицу".

На задней панели можно найти сканер отпечатков пальцев. Там же — 16-мп основная камера (f/2.0), совмещенная с 5-мп монохромным датчиком (f/2.2) для более высокого качестве снимков. Оба "глазка" дополнены функциями искусственного интеллекта, которые позволяют размывать задний план, распознавать лица и накладывать фильтры.

Внутри Nokia X6 спрятаны процессор Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ внутренней. Также будет предложена модель с 6 ГБ "оперативки" и накопителем на 64 ГБ. Место второй "симки" может занять microSD-карта.

Емкость батареи — 3060 мАч. Функция ускоренной зарядки Quick Charge 3.0 позволяет зарядить аккумулятор по USB-C с нуля до 50% за полчаса. Работает Nokia X6 под управлением Android 8.1 Oreo. Позднее аппарат обещают обновить до Android P.

В Китае Nokia X6 начнут продавать 21 мая. Самый скромный вариант 4/32 ГБ обойдется в 1299 юаней ($200). Модель с 4/64 ГБ памяти будут продавать за 1,449 юаней ($230), с 6/64 ГБ — за 1699 юаней ($260). Дата релиза новинки за пределами Китая будет уточнена позднее.