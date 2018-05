Пристрастившихся к Instagram пользователей начнут уведомлять о том, сколько времени они проводят за разглядыванием фотографий и "историй". Скоро в боковой колонке появится новая вкладка Usage Insights, на которой будет показываться детальная статистика использования приложения.

Новую функцию обнаружила независимый разработчик Джейн Вон, изучая код Android-версии Instagram. Позднее эти намерения изданию TechCrunch подтвердил генеральный директор компании Кевин Систром. Будет ли показываться общее время, потраченное на Instagram, или же за определенный период (сутки, неделя, месяц), он не уточнил.

Помимо этого, Вон нашла в APK-файле еще несколько функций, официально пока не активированных. По её словам, в Instagram также испытывают новый интерфейс для комментариев с возможностью быстрого добавления эмодзи и кнопкой @ для упоминания друзей.

Instagram is testing "Usage Insights" to show the amount of time users have spent on the app



Be self-aware or be prepared to be ashamed for Instagram addiction pic.twitter.com/WzyRGWIOgZ