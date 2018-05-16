Социальная сеть "ВКонтакте" отказалась от сотрудничества с Национальным бюро кредитных историй (НБКИ). Как сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе, компания еще в прошлом году запретила агентству собирать данные пользователей для оценки платежеспособности потенциальных заемщиков.

"Мы действительно рассматривали возможность сотрудничества с НБКИ, однако так и не пришли к формату, который бы не противоречил принципам ВКонтакте касательно защиты пользовательских данных", — сказал управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов. В результате компания отказалась от сотрудничества с НБКИ.

По словам Рогозова, соцсеть продолжит "бороться с несанкционированным сбором такой информации, усложняя к ней доступ технически и юридически". "Мы поддерживаем открытость интернета, но также считаем, что каждый человек вправе сам решать, какой информацией делиться, — добавил он. — ВКонтакте предоставляет предельно простые и понятные настройки приватности для личных страниц". О способах, с помощью которых можно обезопасить свой профиль, рассказывается на странице команды "ВКонтакте".

Как сообщали СМИ в апреле, компания Mail.ru Group, основной владелец "ВКонтакте", помогала НБКИ в разработке инструмента для анализа учетных записей заемщиков. Инструмент может обрабатывать любые данные, находящиеся в открытом доступе: от увлечений и чекинов в заведениях до фотографий и предпочтений в музыке.