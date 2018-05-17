На презентации в Лондоне китайская компания OnePlus (контролируется, наряду с Vivo и Oppo, концерном BBK Electronics) представила флагманский смартфон OnePlus 6. Новинка выполнена в "безрамочном" стиле, обладает вырезом в верхней части экрана, стеклянной задней панелью, двойной камерой и топовой начинкой.

Аппарат оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 19:9 (2280х1080 пикселей) и узкими рамками. Габариты — те же, что у его предшественников, OnePlus 5 и 5T, но цельноалюминиевый корпус сменили на полностью стеклянную заднюю панель с вырезом для сканера отпечатков пальцев. 3,5-мм аудиоразъем для наушников остался на месте.

В OnePlus 6 установлено новейшее "железо": процессор Qualcomm Snapdragon 845 c графикой Adreno 630, до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной быстрого стандарта UFS 2.1.

Экран защищает закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5-го поколения. Емкость батареи — 3300 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки Dash Charge, двух "наносимок" и Bluetooth 5.

Размер пикселя двойной камеры "шестерки" вырос на 19% — до 1,22 мкм, пишет The Verge. Системой оптической стабилизации изображения теперь обладают оба "глазка" (на 20 и 16 мегапикселей). Снимать портретные фотографии с эффектом боке можно как на основную, так и фронтальную камеры.

OnePlus 6 выходит в продажу 22 мая. Заказать его можно будет в онлайн-магазине компании в Северной Америке, Индии и Европе. За базовый вариант в белом глянцевом корпусе с 6 ГБ "оперативки" и 64 ГБ хранилища просят $529.

Такая же модель, только в "шелковисто-белом" и матово-черном корпусе обойдется дороже — в $579. За "сверкающе-белый" смартфон с 8/128 ГБ придется отдать $579, в "полуночном" корпусе с 8/256 ГБ — $629 ГБ.