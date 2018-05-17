Этот гаджет предназначен для передачи аудио-сигнала по Bluetooth не только с телевизора, но и DVD-плеера, MP3-проигрывателя, а также других устройств, не оснащенных "синезубым" интерфейсом, на беспроводные девайсы, воспроизводящие звук, в том числе, наушники и акустические системы. Вести.Hi-tech поделились опытом превращения обычного ТВ-приемника в "зубастый", просто подключая к нему Bluetooth-трансмиттер H-366T.

Как известно, у большинства современных телевизоров, включая даже "умные" модели с поддержкой Wi-Fi, интерфейс Bluetooth обычно отсутствует, что уж говорить об экземплярах более почтенного возраста. Производители, видимо, полагают, что потребность в Bluetooth возникает не слишком часто. Ну, например, когда хочется уединиться в густонаселенной квартире, чтобы послушать и посмотреть что-нибудь для души. Но сделать это практически невозможно, поскольку рядом вдруг оказывается любимое чадо, которое имитирует рев взлетающего истребителя, или жена, громко объясняющая что-то глуховатой теще. Можно, конечно, воспользоваться проводным подключением наушников, и сидеть, буквально уткнувшись носом в экран (удлинительный кабель далеко не всегда под рукой), но это не очень удобно. Кроме того, работающий "без звука" телевизор не потревожит окружающих даже глубокой ночью. Вот тогда и наступает "звездный час" для Bluetooth-трансмиттера.

Обзор Bluetooth-трансмиттера H-366T: технические характеристики

Модель: H-366T

Интерфейсы: Bluetooth 4.0, 3,5-мм аудио-коннектор CTIA

Дальность действия: до 10 м

Одновременное подключение к двум устройствам (MultiPoint): да

Элемент управления: механическая клавиша

Напряжение питания: 5 В

Автономность: около 5 часов

Время зарядки: менее 1,5 часов

Габариты: 45х45х11 мм

Цвет: черный

Обзор Bluetooth-трансмиттера H-366T: комплектация

В комплект, помимо самого трансмиттера, входят два кабеля – USB-microUSB (исключительно для зарядки встроенной батареи) и аудио-кабель c разъемами mini-jack 3,5-мм (TRS-TRS). Да, еще есть краткая инструкция на английском языке. Впрочем, в интернете можно найти чуть более подробное описание в формате PDF.

Обзор Bluetooth-трансмиттера H-366T: внешний вид

Начнем с того, что полное название этого гаджета – Multi-point Bluetooth Transmitter H-366T, где под многоточечностью (Multi-point) понимается возможность одновременного подключения двух Bluetooth-устройств, например, беспроводных наушников и колонки (об этом чуть ниже). А вот буква "T" в названии модели говорит о том, что данный гаджет – трансмиттер, то есть, передатчик. Дело в том, что модель H-366 является уже ресивером (приемником). Она, в свою очередь, предназначена для приема звукового Bluetooth-сигнала со смартфона или планшета и последующей его передачи по аудио-кабелю на любое устройство с 3,5-мм коннектором, к примеру, автомобильную магнитолу или проводные наушники.

Форма корпуса трансмиттера H-366T напоминает большую таблетку, а, точнее, усеченный конус, диаметр бо́льшего основания которого 45 мм, а высота – 11 мм.

Для нижней части корпуса (бо́льшего основания) используется обычный пластик, а для верхней – софт-тач покрытие.

На боковой поверхности поместили разъем microUSB для заряда встроенной батареи,

а также 3,5-мм аудио-коннектор.

В верхней части корпуса нашлось место для трех светодиодных индикаторов (два из которых сигнализируют о подключениях по Bluetooth и один — о заряде батареи), а также единственного механического элемента – кнопки, служащей для включения гаджета и активации сопряжения.

Обзор Bluetooth-трансмиттера H-366T: как это работает

Перед использованием батарею гаджета, как обычно, следует зарядить от любого 5-вольтового адаптера с выходом USB, либо от USB-порта компьютера или телевизора. Для этого потребуется не более 1,5 часов, при этом, автономность H-366T оценивается в 5, а то и 6 часов. Входящий в комплект аудио-кабель соединяет 3,5-мм коннектор на H-366T с гнездом для наушников на телевизоре,

которое может выглядеть, например, так (левее и ниже Ethernet-разъема). Опционально используется также кабель с 3,5-мм коннектором и двумя "тюльпанами" (RCA-разъемами).

Процесс стартует с длительного нажатия на единственную кнопку гаджета. Равномерное мигание синего индикатора говорит не только о включении питания, но и о том, что трансмиттер начал подыскивать подходящее для сопряжения устройство. Сразу же следует запустить процесс поиска на его Bluetooth-партнере, например, на беспроводных наушниках. Постоянное свечение соответствующих индикаторов на обоих девайсах сигнализирует об установленной связи.

Второе Bluetooth-устройство, например, акустическую систему, подключить не менее просто. Запускаем у нее процесс поиска, а затем щелкаем по кнопке на H-366T. Два его синих индикатора начинают мигать по очереди. Трансляция звука с телевизора на время прерывается, но после успешного связывания со вторым устройством снова возобновляется. Теперь на трансмиттере постоянно светятся оба синих индикатора.

Беспроводные наушники Ausdom M05 (наш обзор здесь) и Bluetooth-колонка Sony SRS-BTV5 (наш обзор здесь), работая через трансмиттер, не мешали друг другу. Так же успешно вещали на пару Bluetooth-колонка Sony SRS-BTV5 и аудио-гарнитура LG HBS-500. А вот дуэт последней с наушниками Ausdom M05 как-то не задался. То есть, подключались они к H-366T без проблем, только вот трансляция через наушники шла нормально, а из гарнитуры, в лучшем случае, раздавалось какое-то кудахтанье. Никакие "танцы с бубном", увы, не помогли.

Обзор Bluetooth-трансмиттера H-366T: покупка и выводы

Приобрести трансмиттер H-366T можно как в российских, так и в зарубежных интернет-магазинах, в том числе на площадках Amazon и AliExpress. При этом, цена в российской рознице часто оказывается неоправданно завышенной (иногда чуть ли не в разы). Что же касается китайских товарищей, то за возможность уединяться с "зубастым" телевизором они просят обычно 10-15 долларов.

Конечно, модель H-366T не стоит рассматривать в качестве эталона. Ведь главным достоинством этого гаджета является его невысокая стоимость. Разумеется, подкупает и возможность двухточечного подключения, корректная работа которого, как оказалось, вовсе не гарантируется. Так что особо обольщаться на этот счет явно не стоит. В случае, если организация беспроводной трансляции с помощью подобного гаджета уже опробована и вполне устраивает, можно рассмотреть варианты покупки более продвинутых трансмиттеров (более дорогих, разумеется). Например, поддерживающих различные варианты кодеков aptX для высококачественного звучания, включая aptX HD (High Definition) и aptX LL (Low Latency).