Google на следующей неделе начнет постепенный запуск в США, Австралии, Новой Зеландии, Мексике и Южной Корее нового музыкального сервиса — YouTube Music. Об этом сообщили в официальном блоге YouTube. В компании обещают "вскоре" запустить его и в Канаде, большинстве западноевропейских стран, а также в России.

Слушать музыку из обширного каталога (включающего все, что есть в стриминговом сервисе Google Play Music, и многое другое — записи концертов, ремиксы, каверы, видеоклипы) можно будет в "изобретенном заново" мобильном приложении, а также в "совершенно новом" десктопном плеере, "разработанном для музыки".

Приложение будет рекомендовать на домашнем экране музыку не только в зависимости от истории прослушивания, но и учитывая местоположение пользователя, а также время суток. Кроме того, обещают "тысячи" плейлистов, которые помогут найти музыку, точно подходящую для ситуации и обнаружить новых интересных исполнителей и композиции.

Базовая версия приложения, с рекламой и не работающая в фоновом режиме, будет бесплатной, а премиальная подписка (без рекламы и с возможностью слушать, свернув программу и заблокировав телефон) обойдется в США в 9,99 доллара в месяц.

Google Play Music пока закрывать не будут, подписчики автоматически получат доступ к премиальной версии YouTube Music. В то же время, в среднесрочной перспективе (возможно, в 2019-м или в конце 2018-го) старый музыкальный сервис планируется интегрировать в новый и закрыть. Для этого Google нужно как минимум найти способ перенести в YouTube Music композиции, которые пользователи закачивали в Google Play Music самостоятельно.