"ВКонтакте" запретило национальному бюро кредитных историй использовать данные пользователей. Об этом на своей странице сообщил управляющий директор социальной сети Андрей Рогозов.

В своем посте топ-менеджер отметил, что сервису важно защищать, информацию о своих пользователях и подчеркнул: "соцсеть будет бороться с несанкционированным сбором информации и усложнять доступ к профилям технически и юридически".

Также команда "ВКонтакте" подготовила инструкцию, где напомнила, как управлять приватностью в своем аккаунте, например настроить, кто может видеть ваши публикации и какие приложения имеют доступ к странице. Интересно, что в начале апреля в СМИ появилась информация о том, что Mail.ru Group, которой "ВКонтакте" и принадлежит, будет сотрудничать с бюро кредитных историй и открывает доступ к аккаунтам пользователей, чтобы проверять профили заемщиков на платежеспособность. Подробности – в программе Вести.net.