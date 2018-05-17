Самую культовую русскоязычную компьютерную игру — S.T.A.L.K.E.R. — ждет продолжение. Об этом сообщили представители украинской студии разработки GDC и EPIC Games. Новый "Сталкер" будет использовать движок Unreal Engine 4, а релиз запланирован на 2021-й год.

Первую игру по мотивам повести братьев Стругацких "Пикник на обочине" ждали десять лет — до 2007-го. "Сталкер" стал культовым и был принят западным миром именно за счет удивительной внутренней истории и придуманной среды, в которой происходит действие компьютерной игры. Игра разошлась тиражом свыше двух миллионов копий, собрав многочисленные награды и восторженные отзывы в прессе.

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