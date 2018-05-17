Компания Microsoft анонсировала игровой контроллер для Xbox, адаптированный для людей с ограниченными физическими возможностями. Конструкция Xbox Adaptive Controller предполагает наличие стандартной крестовины и двух больших, круглых кнопок, которые пользователь может сконфигурировать под свои нужды.

К адаптивному контроллеру можно подключить до 19 других устройств (через 3,5-мм разъем) — джойстик, педали, наушники, переключатели и другие приспособления. Гнезда расположены на задней панели. Также Xbox Adaptive Controller оснащается четырьмя служебными клавишами (Xbox, View, Menu и Profile), портом USB-C и 3,5-мм аудиовходом.

Новинка Microsoft откроет игры для Xbox One и Windows 10 большему числу людей. "Я могу настроить взаимодействие с Xbox Adaptive Controller так, как хочу, — говорит сотрудник магазина Microsoft Store Соломон Ромни, родившийся без пальцев на левой руке. — Если я захочу поиграть в игру ногами, то смогу. Я могу сделать так, чтобы управление было подстроено к моему телу и моим желаниям, и могу менять его в любое время. Вы подключаете что хотите и играете. Настройка всего этого не отнимает много времени. Проще и быть не может".

В продажу Xbox Adaptive Controller поступит до конца года. Цена в США — $99,99.

Больше о новинке Microsoft расскажет на Electronic Entertainment Expo (E3) — одной из крупнейших выставок, посвященных компьютерным играм. В этом году она пройдет с 12 по 14 июня в Лос-Анджелесе.