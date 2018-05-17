Ультрабук Lenovo стал первым продуктом с процессором Intel, изготовленным с соблюдением норм 10-нанометрового техпроцесса (архитектура Cannon Lake). Новинка, IdeaPad 330, была замечена в китайском интернет-магазине JD.com. Там её можно заказать за 3299 юаней (~$520).

В описании товара сказано, что IdeaPad 330 комплектуется чипом Core i3-8121U. Как пишет Ars Technica, "i3" в начале указывает на семейство процессоров Intel начального уровня, "U" в конце — на низкое энергопотребление, а "8121" в середине — на 8-е поколение "камней". Проверка модели на сайте чипмейкера показала, что i3-8121U в самом деле относится к Cannon Lake, выполнен по 10-нм техпроцессу и потребляет 15 Вт.

Процессор обладает двумя ядрами, четырьмя вычислительными потоками и 4 мегабайтами общей кэш-памяти третьего уровня. Его базовая тактовая частота составляет 2,2 гигагерца, в турборежиме — 3,2 ГГц. Также Cannon Lake поддерживает два новых типа памяти: LPDDR4 и LPDDR4X (оба — маломощные варианты DDR4), позволяющие снизить потребление энергии. Упоминаний о графике нет, хотя она интегрирована в каждый мобильный и настольный чипы Intel, и Cannon Lake не должны стать исключением.

Intel неоднократно задерживала релиз 10-нм чипов. Компания намеревалась выпустить Cannon Lake еще в конце 2016 года, а в прошлом месяце было объявлено, что массовое производство "камней" начнется не ранее 2019-го. При этом производство по 10-нм техпроцессу уже освоили Samsung и тайваньская TSMC, выпускающая процессоры для смартфонов и планшетов Apple.

В Intel, однако, оговаривали, что на следующий год перенесено начало серийного производства Cannon Lake, и компания уже поставляет 10-нм чипы некоторым заказчикам. Как теперь выяснилось, одним из таких клиентов оказалась Lenovo.