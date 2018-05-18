Инженеры-механики Вашингтонского университета сконструировали робота-муху RoboFly, который способен взлетать без проводов. Разработку представят на Международной конференции по робототехнике и автоматизации (ICRA), которая пройдет в Брисбене (Австралия) с 21 по 25 мая.

Самое большое препятствие на пути создания крошечных беспроводных роботов — поиск места для хранения энергии, позволяющей им взмахивать крыльями и подниматься в воздух. Из-за большого веса такая батарея, например, не может быть размещена на электронасекомом.

Ученые из США решили эту задачу, заменив провод лазером. Когда световой пучок попадает на солнечный элемент, находящийся на тельце RoboFly, происходит преобразование света в электричество. Это позволяет непрерывно подпитывать робомуху энергией, избавляя её от необходимости быть привязанной к шнуру или нести на себе громоздкий аккумулятор.

Как сообщается на сайте вуза, 240 вольт вполне достаточно, чтобы RoboFly мог оторваться от земли. Тем не менее, мини-устройство пока может только взлетать и приземляться, поскольку лазер перемещаться не может. В теории, когда генератор станет мобильным, робомуха будет способна залетать в любые места, куда сможет проникнуть луч.