Секретом почти полного "иммунитета" мессенджера Telegram к блокировкам (за месяц действий Роскомнадзора активная аудитория сократилась всего на 7%) могут быть технологии, разработанные российскими военными специалистами. Об этом пишет в пятницу "Коммерсант" со ссылкой на источник в Минобороны.

Основной путь обхода Telegram ограничений, применяемых российскими интернет-провайдерами во исполнение решения Таганского суда — автоматическая смена IP-адресов. Методы реализации этой идеи были запатентованы Военной академией связи Минобороны РФ в 2007 — 2009 годах, что подтверждается сведениями в базе данных Роспатента.

Собеседник в российском военном ведомстве сообщил изданию, что Telegram частично реализует именно описанные военными методы. "Основная идея, которая объединяет три патента, это повышение устойчивости работы сегмента сети при деструктивных воздействиях, — заявил анонимный собеседник издания.— Военные создавали эти изобретения в контексте защиты их сети от воздействия врагов, а сейчас это работает при защите работы мессенджера от воздействия блокировок".

Однако по мнению бывшего сотрудника одной из структур Telegram Антона Розенберга, к которому "Коммерсант" обратился за комментарием, мессенджер военные "изобретения" не использовал — по его словам, методы обхода блокировок "очевидны и лежат на поверхности". Розенберг также отметил, что патенты российских военных подразумевают обеспечение связи между различными сетями под контролем одной стороны, которые атакует противник. А в случае с Telegram "исходные коды приложений открыты, а Роскомнадзор может использовать множество различных телефонов для поиска промежуточных адресов, используемых Telegram".

По мнению Розенберга, Telegram до сих пор удается обходить блокировки благодаря негласной поддержке Apple и Google — данные для подключения к серверам по новым адресам вместо заблокированных доставляются на устройства пользователей в push-уведомлениях. Пока Роскомнадзору не удалось убедить Apple и Google предпринять шаги по ограничению этого способа, как и удалить приложения Telegram из своих магазинов.

Решение немедленно, не дожидаясь апелляций и вступления вердикта в законную силу, заблокировать Telegram принял 13 апреля по ходатайству Роскомнадзора Таганский районный суд Москвы. Причиной стало неисполнение сервисом, внесенным в российский реестр организаторов распространения информации, требования ФСБ предоставить ключи для расшифровки данных некоторых пользователей.