Google переименует платный сервис YouTube Red в YouTube Premium и добавит поддержку музыкального YouTube Music. Как сообщает техноблог Engadget, впервые приложение начнет работу сразу в нескольких странах, среди которых и Россия.

YouTube Red – это сервис по подписке, позволяющий смотреть ролики без рекламы и в оффлайн-режиме, а также получать видео от авторов Red Originals. C 2016 года он работал в США, но не был доступен российским пользователям, а теперь сервис расширяется, к нему по сути переезжает музыкальный сервис Google.

Корпорация обещает, что новое приложение будет делать рекомендации не только опираясь на вашу историю просмотров, но и принимая во внимание время суток, а также конкретное место в котором вы находитесь, например, на пробежке, на йоге, в дороге на работу и так далее.

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