Социальная сеть "ВКонтакте" запускает систему по борьбе с плагиатом. Об этом рассказал представитель соцсети на конференции VK Media Day.

Алгоритм, получивший название "Немезида" совсем скоро начнет принимать и обрабатывать жалобы на ворованный контент. Первое наказание и различные санкции настигнут нарушителей уже 15 июня.

Принцип работы алгоритма довольно прост: система ищет повторяющийся контент и отправляет его на рассмотрение модератора. В тоже самое время любой пользователь, может пожаловаться на ворованное изображение или запись. После того, как "Немезида" получает жалобу от пользователя, модераторы проверяют материал, и если подтверждается, что у контента другой автор, то паблику или сообществу выносят предупреждение. Подробности – в программе Вести.net.