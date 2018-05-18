Соцсеть Instagram дала возможность без лишних ухищрений вроде записи скриншотов поделиться чужими постами из своей ленты. Однако сделать такой репост можно будет только в формате публикации "сториз", к использованию которого принадлежащий Facebook сервис продолжает активно подталкивать аудиторию.

Функция репоста в настоящий момент выкатывается для пользователей Android-приложения Instagram, а на следующей неделе должна появиться и в iOS-версии. Чтобы поделиться чужой (но только из публичных аккаунтов) или собственной публикацией, нужно нажать на значок бумажного самолетика, который используется для отправки в Instagram Direct.

В открывшемся меню появится пункт "создать историю с этим постом", после чего пост можно будет использовать в качестве стикера в истории, меняя его размер и положение, а также дополняя собственными надписями, фоном или рисунками.

При этом такая публикация в обязательном порядке содержит юзернейм автора поста и ссылку на оригинал. У владельцев публичных аккаунтов будет возможность запретить такое расшаривание своих записей, активировав соответствующий пункт в настройках приложения, пишет The Verge.

Формат Stories, исходно изобретенный мессенджером Snapchat, был позже подхвачен не только Instagram, но и другими принадлежащими Facebook сервисами: он есть и в Messenger, и в WhatsApp (называется "Статус") и в основном приложении соцсети. Накануне в компании Марка Цукерберга объявили, что Facebook Stories перешли планку в 150 миллионов ежедневных пользователей и начинают размещать рекламу в США, Мексике и Бразилии.

Популярность Stories в различных приложениях издание TechCrunch приводит на графике:

Данные доступны за различные несовпадающие периоды, но весьма наглядны. У Snapchat, "изобретателя" формата, ежедневно видят такие посты 191 млн пользователей. У Facebook, если приплюсовать к основному приложению Messenger, набирается уже 220 миллионов, плюс к этому 300 млн в Instagram и 450 млн в WhatsApp — в сумме 970 млн. Учитывая, что данные по Instagram датированы прошлым ноябрем, а Facebook Messenger — сентябрем, миллиардная планка, вероятнее всего, уже преодолена или будет преодолена в ближайшем будущем.