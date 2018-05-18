Компания The Boring Company, основанная Илоном Маском, объявила о намерении прорыть под Лос-Анджелесом пассажирскую высокоскоростную магистраль Loop. Как сообщили сам Маск и глава фирмы Стив Дэвис, благодаря их новому проекту жители смогут добраться из центра города до любого терминала международного аэропорта LAX за 8 минут.

При этом стоимость поездки будет минимальной — всего $1. Планируется, что новая сеть общественного транспорта будет состоять из электрокапсул, перевозящих по 16 пассажиров за раз.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U — Elon Musk (@elonmusk) 9 марта 2018 г.

Тестовый участок протяженностью около 4,3 километра планируется прорыть уже в скором времени. Компания уже договорилась о сотрудничестве с городским метрополитеном.

Напомним, что The Boring Company занимается бурением подземных тоннелей как альтернативы загруженной дорожной сети Предполагается, что автомобили смогут передвигаться по туннелю со скоростью более 200 километров в час, а опускать их под землю будет специальная платформа. Подземная сеть будет состоять из примерно 30 уровней тоннелей. По оценке предпринимателя, его новый проект позволит добраться от Вествуда до центра Лос-Анджелеса меньше чем за пять минут.