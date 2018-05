Компания The Boring Company, основанная Илоном Маском, объявила о намерении прорыть под Лос-Анджелесом пассажирскую высокоскоростную магистраль Loop. Как сообщили сам Маск и глава фирмы Стив Дэвис, благодаря их новому проекту жители смогут добраться из центра города до любого терминала международного аэропорта LAX за 8 минут.

При этом стоимость поездки будет минимальной — всего $1. Планируется, что новая сеть общественного транспорта будет состоять из электрокапсул, перевозящих по 16 пассажиров за раз.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U