Компания Samsung выпустила новый телевизионный ролик, в котором высмеивается ситуация с искусственным замедлением Apple старых iPhone с изношенной батареей. На минутном видео показано, как владелица iPhone 6 страдает от недостатков своего смартфона, а Galaxy S9, напротив, выставляется в хорошем свете.

В частности, корейцы троллят слабый аккумулятор "айфона", отсутствие влагозащиты и медлительную работу "айфона". А у мужчины и ребенка, встречающихся на пути героини, сделана прическа с "челкой" такой же формы, как у iPhone X — явная насмешка к выемке на лицевой панели с TrueDepth-камерой и датчиками.

Когда девушка оказывается в Apple Store, ей советуют отключить функцию управления производительностью ради более высокой скорости работы (предупреждяя, что из-за этого устройство может периодически выключаться) либо купить новую модель. Реклама заканчивается на том, что девушка выбрала Galaxy S9 вместо покупки нового "айфона".

В Samsung, однако, упустили одну важную деталь: в США замена изношенного аккумулятора iPhone 6 стоит $29, что дешевле любого другого Galaxy-смартфона.

Samsung регулярно подтрунивает над Apple в рекламе, подчеркивая недостатки i-гаджетов. Однажды корейцы показали, как владелец iPhone 5S уже два года ждет увеличения дисплея и завидует пользователю Galaxy, который способен похвастаться крупными дисплеем уже сейчас и воспринимает его как должное. Ранее компания обыгрывала онлайн-трансляцию Apple в 2014 году, которая шла с перебоями, медлительность конкурента, связанную внедрением с больших экранов, и нуждаемость часов Apple Watch в подключении к смартфону.