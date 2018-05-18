Начиная с сентября браузер Google перестанет помечать зеленым замком сайты, соединение с которыми защищено протоколом HTTPS. Слово Secure ("Безопасно") исчезнет из адресной строки в 69-й версии программы, а Chrome 70, запланированный к релизу на октябрь, вообще перестанет выделять "зашифрованные" сайты.

Как объясняют в Google, передача данных между браузером и сайтом должна быть зашифрована по умолчанию, поэтому нет нужды графически отмечать этот факт. А вот ресурсы, не работающие по HTTPS, будут помечаться словами Not secure ("Небезопасно") и красным крестиком. Это, надеются в поисковике, сможет привлечь внимание пользователей к сайтам, которые являются потенциально небезопасными.

Сейчас, в случае доступа к сайту по "обычному" HTTP, Chrome отображает в URL-строке значок белой страницы, а если соединение установлено по защищенному протоколу — зеленый замочек.

HTTPS — это расширение протокола HTTP, позволяющее защитить от перехвата информацию, которой обмениваются между собой браузер и сервер. Оно не только шифрует соединение, но и подтверждает подлинность ресурса, который злоумышленники могли замаскировать под настоящий в результате фишинговой атаки.

"Усиленным" интернет-соединением, как правило, пользуются крупные ресурсы, работающие с кофиденциальными данными (интернет-банки, платежные системы, Twitter, Facebook и т.д.), однако Google хочет сделать его стандартом де-факто и для остальной части веба.