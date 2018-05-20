Сколько данных собирает Google и кто это оплачивает, что быстрее станет привычным: домашние роботы или умная одежда и как так получилось, что на неделе представили сразу четыре смартфона от известных брендов. Главные события техносферы у Павла Кушелева в итоговом выпуске программы Вести.net.

В этом выпуске:

— Самым заметным событием на этой неделе стала прямо-таки суматошная активность в стане производителей Android-смартфонов. За несколько дней были анонсированы сразу четыре новых аппарата известных брендов — от Huawei и OnePlus до Nokia и LG.

— Сколько данных собирает с каждого Android-аппарата Google ежемесячно? Оказывается, около гигабайта. Чем не "Большой Брат"?

— Следующий материал не столько про Google, сколько про эволюцию носимой электроники. И электроника эта не простая, а джинсовая.

— Boston Dynamics — передовики робототехнического фронта, рекордсмены раздела "Технологии" в YouTube и будущие поработители человечества — пообещали начать продавать своего четвероногого робота SpotMini уже в 2019-м году.

— Фишка недели: "Игры Циолковского".