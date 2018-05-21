Приложение для смартфона, которое обещает избавить от смартфонной зависимости, Siempo, доступное пока в бета-версии, подменяет интерфейс телефона, делая его менее притягивающим внимание. Касается это буквально каждой детали. Например нотификации от сервисов и других приложений (вроде почты или социальных сетей) будут приходить не когда угодно, а в строго определенный момент. Раз в пол-часа. А то и вовсе раз в сутки.

Иконки наиболее активно ворующих время пользователей приложений, переедут на третий экран, что б лишний раз не попадались на глаза. Более того, все иконки можно сделать монохромными и лишить красивой картинки. В общем, как это было названо, набор дизайнерских решений для борьбы с техниками психологического манипулирования вниманием пользователя.

Всё это, кстати, очень популярная сейчас тема. На первый план ее выдвинули откровения бывших топменеджеров ФБ, которые один за другим публично высказались в том смысле что соцсеть работает как наркотик и использует человеческие слабости. В принципе говорили об этом и раньше, и касается это не только ФБ, а большинства современных сервисов и не только социальных. Но откровения людей изнутри индустрии подняли тему на новый уровень. Одним из результатов стало создание в начале этого года «Центра Гуманных технологий», целью которого выходцы из ФБ и Google провозгласили борьбу с негативным влиянием технологий на жизнь людей. И сразу получили 7 млн долларов на цикл лекций об опасности современных IT-технологий и гаджетов.

Об актуальности темы говорит и то, что некие инструменты защиты от смартфонозависимости обещают в следующей версии самой популярной смартфонной ОС. Пару недель назад на конференции Google I/O поведали, что Android P будет показывать статистику использования отдельных приложений, количество полученных нотификаций, позволит ограничить время, проводимое в социальных сетях, а на ночь поменяет интерфейс на черно-белый и включит режим «не беспокоить».

В общем, приложение Siempo выходит, очевидно, вовремя. На разогретый, но еще только начинающий расти рынок. Оттого и инвестиции, что удалось привлечь, не астрономические, но вполне существенные. Суммарно немногим менее миллиона долларов. Впрочем, надо заметить, что это не первая попытка этой команды. Еще 3 года назад они пытались сделать отдельный телефон для тех, кто страдает от того, что слишком много времени тратит впустую. Но тогда краудфандинговая кампания заявленных целей не достигла. То есть избавиться от цифровой зависимости хотят многие, но заплатить за это несколько сотен долларов готовы не все. Другое дело: один доллар в месяц подписки на приложение для существующего смартфона. Вроде и с зависимостью борешься, а вроде и любимый телефон со всеми приложениями всегда под рукой.

А теперь немного шпиономании. Про невидимые чернила цифровой эпохи. Исследователи Колумбийского университета Нью-Йорка нашли новый способ прятать сообщения среди открытой общедоступной информации. Суть идеи в том, что бы (при печати на бумаге) едва заметно менять начертание символов стандартного шрифта. Для каждой буквы, соответственно, получается некоторый набор вариаций начертания, невооруженным глазом не различимых. Каждый такой символ, лишь походящий на общепринятый, соотносится с цифровым кодом. Группа кодов указывает на букву.

То есть получается что обычный распечатанный текст содержит в себе как бы второй, практически невидимый, слой. Опознать видоизмененный шрифт под силу специально обученной нейросети. Она же и расшифрует скрытое послание, достаточно знать на какой текст навести камеру смартфона. Вообще тайнопись, или по научному Стеганография, существует и развивается минимум пару тысячелетий. Но в данном случае исследователи говорят, что видят применения своей идеи не столько в шпионских сценариях, сколько вполне в быту. Как замену или дополнения привычным QR-кодам.