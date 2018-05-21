К журналистам издания The Verge попал видеоролик, созданный в Google — как утверждают в компании, намеренно провокационный и ставивший целью побудить сотрудников к дискуссии. В нем описывается мир, где гигабайты данных, собираемых о людях, применяются для манипулирования вектором развития общества и решения разного рода социальных проблем.

Автором ролика, созданного два года назад, является Ник Фостер — глава подразделения X, занимающегося потенциально прорывными разработками "технологий будущего". Начинается 9-минутное видео с рассказа о теории эволюции Ламарка, предшествовавшей дарвиновской — в ней предполагалось, что в течение жизни организма его генетический код изменяется под воздействием внешней среды и в измененном виде передается потомству. Хотя применительно к генам и эволюции более правильной оказалась теория естественного отбора, создатели видео предлагают неожиданный, "ламаркианский" взгляд на собираемые IT-компаниями пользовательские данные.

Название ролика — "Эгоистичный реестр" — отсылает к одной из важнейших книг по эволюционной биологии XX века, "Эгоистичному гену" Ричарда Докинза. В ней ученый обосновывает геноцентричный взгляд на эволюцию — то есть, доказывает, что в ее основе лежит "стремление" генов к повышению своей способности копироваться. Оно формирует в популяциях организмов такие эволюционные стратегии, которые максимизируют распространение данных генов, однако совершенно не обязательно являются наилучшими для отдельных организмов или популяции в целом.

"Что если с данными будет так же?" — решили пофантазировать в Google.

"Когда мы используем современные технологии, формируется информационный след в виде данных. Он описывает наши действия, решения, предпочтения, передвижения и отношения. Этот наш закодированный двойник постоянно усложняется, развиваясь, меняясь и деформируясь в ответ на наши действия. В этом разрезе данный "реестр" (ledger) наших данных можно рассматривать как "эпиген" в теории эволюции Ламарка — постоянно развивающееся отражение нашей сущности", — говорится в ролике.

В видео фигурирует выдуманный продукт Google — приложение "Google Намерения", позволяющее пользователю выбрать жизненные приоритеты ("лучше питаться", "беречь окружающую среду", "поддерживать местный бизнес") и затем в каждой ситуации выбора (покупка продуктов, выбор типа поездки на Uber и т.п.) подталкивающее его к действиям в русле данного приоритета. Каждый "правильный" выбор приближает реализацию одной из целей, заложенных в управляющий системой "реестр" и описываемых в ролике словами "ценности Google как организации".

Конечно, чтобы быть эффективнее, "реестру" потребуется собирать как можно больше данных о своих "подопечных". И ему предлагают дать такую возможность — вплоть до выбора и даже разработки новых устройств, которыми человек с большой долей вероятности будет пользоваться. В качестве примера приводятся подключенные весы — "реестр" сформирует наиболее привлекательный дизайн и даже сможет распечатать устройство на домашнем 3D-принтере. И все это для того, чтобы получить постоянно обновляемые сведения о весе пользователя и лучше заботиться о его здоровье.

Наконец, излагаемая концепция приходит к логическому финалу: сбор огромных объемов данных обо всех жителях планеты позволит, проанализировав их, прийти к пониманию на уровне биологического вида таких социальных проблем как депрессия или бедность. Рассматривая отдельного пользователя как звено в цепочке поколений, можно помочь новым поколениям не повторять ошибок своих предшественников, подталкивая социальную эволюцию в нужном направлении.

Бороться с депрессией и бедностью — дело, безусловно, достойное, но в ролике ни разу не затронуты такие темы как защита пользовательских данных или информированность участников социального эксперимента обо всех его деталях. Не много ли берет на себя частная IT-компания, выступая в роли избавителя мира от острейших проблем, попутно формирующего подробнейшие досье на каждого из своих пользователей? Информации этой у поисковика, кстати, уже и так хоть отбавляй — в недавно опубликованном исследовании утверждается, что Google собирает с устройств пользователей по гигабайту данных в месяц.

Комментируя ролик, в X заявили, что он создавался как "мысленный эксперимент", использует технику известную как "спекулятивный дизайн" и задуман вызывать неоднозначные эмоции и отклики, побудив сотрудников компании к дискуссии. При этом он не содержит информации о каких-либо реально разрабатываемых или будущих продуктах.