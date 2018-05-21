В интернете открылся новый маркетплейс (площадка, агрегирующая предложения различных магазинов и берущая на себя всю работу с покупателями) "Беру!" (www.beru.ru), созданный СП "Яндекса" и "Сбербанка". Ранее компании проинвестировали в созданное на базе "Яндекс.Маркета предприятие по 30 млрд рублей.

На появление в Рунете бета-версии нового маркетплейса первым обратило внимание издание Роем.Ру. Площадка построена аналогично Amazon или Aliexpress, в настоящее время купить здесь можно электронику, компьютеры, бытовую технику, товары для дома и дачи, детские товары, товары для животных и товары категории "красота и здоровье".

Доставка из "Беру" стоит 249 рублей, а при заказе от 3,5 тысяч рублей становится бесплатной. Самовывоз доступен за 99 рублей. Сроки доставки зависят от региона — где-то это два дня, где-то (например, в Москве) доставка возможна на следующий день после заказа. Заплатить можно наличными при получении или картой — онлайн или курьеру.

На сайте также упоминается приложение сервиса — при его скачивании обещают подарить 500 рублей на первый заказ. В Google Play оно уже доступно, а вот iOS-версии в App Store пока нет.