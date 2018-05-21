Компания Samsung представила бюджетную вариацию флагманского смартфона Galaxy S8. Аппарат — Galaxy S Light Luxury — целиком перенял у своего "собрата" дизайн, физическую кнопку для вызова "умного" помощника Bixby и сканер отпечатков пальцев, так же неудобно расположенный сзади, совсем рядом с камерой.

5,8-дюймовый "бесконечный" экран Light Luxury обладает соотношением сторон 18.5:9 и разрешением FHD+. Внутри установлены более скромный Snapdragon 660 (у Galaxy S8 — Snapdragon 835), 4 гигабайта оперативной памяти и флеш-накопитель объемом 64 ГБ.

Разрешение "фронталки" — 8 мегапикселей, основной камеры — 16 мп. Корпус устройства защищен от влаги и пыли по стандарту IP68. Имеется поддержка платежной функции Samsung Pay, распознавания пользователя "по лицу", сканера радужной оболочки глазаи беспроводной зарядки. Емкость батареи — 3000 мАч, пишет SamMobile. Как и его "большой брат", работает Light Luxury на Android Oreo.

В китайском интернет-магазине JD.com новинку можно заказать за 3999 юаней, или примерно 626 долларов. Варианты раскраски корпуса — черный и красный. По предзаказу до 1 июня смартфон обойдется дешевле — в 3699 юаней ($579). Когда и выйдет ли вообще Light Luxury на международном рынке, в Samsung не сказали.