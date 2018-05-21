Компания Qualcomm, один из ведущих поставщиков мобильных процессоров для смартфонов, согласился помочь Facebook в развитии проекта Terragraph. Эта система, анонсированная еще в 2016 году, призвана обеспечить жителей крупных городов надежным и супербыстрым подключением к сетям Wi-Fi.

Terragraph был представлен два года назад. Его задача заключается в том, чтобы обеспечить городские районы — с очень плотной застройкой, препятствующей проникновению беспроводного сигнала, — скоростным и качественным интернет-подключением.

Изначально планировалось, что Terragraph будет работать на WiGig — технологии, которая использует очень высокую центральную частоту (60 ГГц, нелицензирована в большинстве стран). С одной стороны, это обеспечивает высочайшую скорость передачи данных (до 7 гигабит в секунду, или в десятки раз быстрее, чем 4G/LTE), с другой — ограничивает возможность пропуска сигнала сквозь стены, пол или потолок. Из-за этого производительность WiGig в местах, окруженных зданиями, будет очень ограничена.

Заручившись поддержкой Qualcomm, Facebook сможет так улучшить свою технологию (за счет протокола TDMA, связывающего канала, синхронизированных по времени узлов и так далее), чтобы сигнал мог быть направлен по определенному маршруту, в обход зданий и других препятствий. Роутерами с поддержкой стандарта 802.11ay WLAN (частота 60 ГГц, данные передаются со скоростью 20–40 Гбит/с на расстояние 300–500 метров), например, могут быть обвешены уличные фонари и другая городская инфраструктура.

Начало проверки Terragraph в полевых условиях намечено на середину 2019 года. В каких городах будут тестировать систему, неизвестно, но ранее представители Facebook упоминали о планах начать испытания Terragraph в Сан-Хосе (штат Калифорния).