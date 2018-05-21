Компания Microsoft объявила о покупке Semantic Machines — компании, занимающейся разработками в области "разговорного" искусственного интеллекта и чат-ботов. Ожидается, что фирма из Редмонда применит технологии стартапа для улучшения работы собственных сервисов, в частности — голосовой помощницы Cortana.

Semantic базируется в Беркли, штат Калифорния. В состав компании входят несколько IT-ветеранов, включая экс-руководителя по распознаванию речи Apple Siri Ларри Джиллика, профессора Калифорнийского университета в Беркли Дэна Кляйна и профессора Стэнфордского университета Перси Ляна.

Более того, несколько сотрудников ИИ-стартапа ранее работали на Nuance — компанию, стоявшую за созданием "умной" помощницы Apple. В конце 2011 года, когда Siri только дебютировала на смартфоне iPhone 4S, именно серверы Nuance отвечали за обработку пользовательских команд. А глава Semantic Дэн Рот является соучредителем Voice Signal Technologies, купленной той же Nuance в 2007-м.

Команда Semantic должна укрепить позиции Microsoft на рынке голосовых помощников. "Большая часть современных чат-ботов и 'умных' помощников реагирует на простые команды и запросы, например — на просьбу предоставить прогноз погоды, включить песню или создать напоминание, но они не в состоянии понять значение просьбы или поддержать разговор", — анонсировала сделку Microsoft.

Планируется, что наработки Semantic помогут сервисам Microsoft лучше понимать команды человека, отданные на естественном языке. "Мы называем это 'разговорным ИИ'", — добавили в компании. Сумма сделки не раскрывается.