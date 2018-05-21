Журналисты сайта The Verge изучили прототип, пожалуй, самого смелого смартфона этого года. Изготовил Hydrogen One не лидер мобильного рынка, такой Apple, Google или Samsung, а компания RED — один из крупнейших производителей цифровых кинокамер.

Как говорят в RED, их новый продукт призван "заложить будущее многомерной медиасистемы". За счет штырькового разъема, находящегося на задней панели, Android-устройство будет способно подключаться к 4K-камерам RED и модулям, обогощающим его функциональность. К смартфону, например, можно будет подсоединить профессиональный объектив от топового производителя вроде Leica.

По словам обозревателя Дитера Бона, тестовый образец аппарата огромен. Будучи крупнее даже iPhone 8 Plus, 5,7-дюймовый Hydrogen One еле помещается в руке. Устройство RED выйдет в корпусе из алюминия (за $1195) и титана ($1595), на гранях которого сделаны "гребешки" для более крепкого хвата. Кнопка включения питания расположена на правом ребре. Там же, не спереди и не сзади, находится сканер отпечатков пальцев.

В прошлом году представители RED заявляли, что экран Hydrogen One будет задействовать некую нанотехнологию, которая позволит "бесшовно переключаться между традиционным 2D-контентом, голографическим многовидовым контентом, 3D-контентом и интерактивными играми". Как теперь стало известно, эта технология называется 4-view. Она позволит переключаться между "обычным" дисплеем с разрешением в 2560x1440 пикселей, 2D- и 3D-режимами с "голографическим" эффектом.

Бону продемонстрировали два возможных сценария применения "голографического" дисплея, и оба его впечатлили. Первый — когда Hydrogen One воспроизводил 3D-видео, а картинка оставалась неподвижной, когда аппарат перемещали и наклоняли. Второй — режим видеочата, когда смартфон отображал лица собеседников в виде голограмм в режиме реального времени.

В RED рассказали, что смартфон оснащается процессором Snapdragon 835, портом USB-C, стереодинамиками и 3,5-мм аудиовходом для подключения наушников. Другие характеристики не уточняются. Дата выхода Hydrogen One также пока не объявлена.