Финская компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia для мобильных устройств, в рамках очередного инвестиционного раунда привлекла $100 миллионов. В фирму вложились швейцарский фонд Ginko Ventures, DMJ Asia Investment Opportunity, а также "дочка" FIH Mobile — Wonderful Stars.

Как отмечает Venture Beat, по итогам раунда общую капитализацию HMD Global оценили более чем в $1 миллиард, что делает её обладателям самого уважаемого в Кремниевой долине статуса "единорога". За последний год фирма выпустила 6 смартфонов и 5 мобильников, и отчиталась о поставках свыше 70 миллионов устройств под брендом Nokia.

HMD Global — финская кампания, которая в 2016-м лицензировала у Nokia право размещать легендарный бренд на мобильниках и смартфонах на 10-летний срок. Возглавляет фирму Арто Нуммела — один из бывших топ-менеджеров Nokia, позже перешедший в Microsoft. Непосредственным производством устройств занимается FIH Mobile — одна из "дочек" Foxconn, основного сборщика iPhone.

За 2017 финансовый год HMD Global заработала $2,13 миллиарда. По данным аналитической фирмы Counterpoint Research, в IV-м квартале 2017-го фирма продала больше смартфонов, чем HTC, Sony, Google, OnePlus и Lenovo.

На прошлой неделе HMD показала Nokia X6 — первый смартфон Nokia из возрожденной X-линейки. Она является "середнячком", но "упакована" в корпус премиального уровня, который на 95% покрыт стеклом и располагает металлическим ободком. Кроме того, X6 оснащен "челкой", как iPhone X, в котором разместилась 16-мегапиксельная селфи-камера (f/2.0) c функцией разблокировки "по лицу".