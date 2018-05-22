Президент США Дональд Трамп игнорирует принятые в Белом доме протоколы безопасности, призванные обеспечить безопасность его смартфонов. Как сообщило издание Politico со ссылкой на источники в администрации, лидер США утверждает, что выполнять все требования "слишком неудобно".

В публикации сообщается, что Трамп носит с собой как минимум два iPhone — один только для звонков, а второй — чтобы читать новости и пользоваться Twitter, где президент часто публикует записи. По правилам, некоторые функции телефонов должны быть отключены на аппаратном уровне, а сами устройства следует регулярно предоставлять на проверку киберэкспертам. Однако глава Белого дома отказывается выполнять требования.

Так, у используемого Трампом для звонков iPhone камеры и микрофоны на месте, хотя должны быть физически удалены, чтобы полностью гарантировать невозможность шпионажа через них. Предшественник Трампа Барак Обама утверждал, что использует iPhone без камер и микрофонов — только для доступа в интернет — а для телефонных разговоров применяет специальное сверхзащищенное оборудование.

Помощники Трампа пытаются также убедить его раз в месяц заменять телефон, чтобы специалисты проверили его на безопсаность, но президент отказывается: мол, это "слишком неудобно". По информации Politico, последняя проверка такого рода проводилась пять месяцев назад. Обама, занимая пост президента США, "слушался" представителей спецслужб и исправно отдавал им смартфон на проверку каждый месяц.

Эксперты отмечают, что ни один смартфон нельзя считать полностью защищенным — особенно смартфон такой привлекательной для шпионажа жертвы как президент США. При этом Трамп активно использует Twitter, где хакерам довольно просто подсунуть ему вредоносную ссылку.