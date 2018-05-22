В первой декаде июня приложения вызова такси "Яндекс.Такси" и Uber перейдут в городах России и еще нескольких стран на единую техническую платформу. Это отразится на удобстве использования сервисов: ждать машину придется меньше.

Об этом заявил в интервью РБК глава образованной путем поглощения "Яндексом" российского бизнеса Uber компании Тигран Худавердян. "По плану надеемся, что в первой декаде июня практически во всех городах и странах, где присутствуют сервисы, они будут переведены на новую платформу", — цитирует издание топ-менеджера компании.

По словам Худавердяна, в двух городах — Воронеже и Уфе — платформы двух сервисов уже объединили на базе технологий "Яндекс.Такси". Теперь все водители там, вне зависимости от исходно использовавшегося ими сервиса, могут принимать заказы через приложение "Яндекс.Таксометр". В результате число доступных для вызова водителей выросло, а среднее время подачи машины сократилось с 4 — 5 минут до 3 — 3,5 минут.

Топ-менеджер пояснил, что после перехода на единую техническую платформу распределение заказов, оптимизация маршрутов, динамическое ценообразование в пиковые периоды и политики скидок в обоих сервисах заработают на технологиях "Яндекса".

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"Яндекс.Такси" и Uber объявили о создании единой компании летом 2017-го. Она объединит сервисы в 450 городах России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Латвии, Молдавии, Узбекистане и Эстонии. Контроль в предприятии — 59,3% акций — получит "Яндекс", 36,9% — Uber, а 3,8% — сотрудники компании. При этом инвестиции Uber в общий бизнес (225 млн долларов) превысят инвестиции "Яндекса" (100 млн) более, чем вдвое.