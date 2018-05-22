Компания Apple приурочила к старту чемпионату мира по футболу крупное обновление программы Clips. В приложение, предназначенное для художественной обработки фото и видео под соцсети, добавили изображения на спортивную тематику: анимированный стикер, этикетку и постер с редактируемым текстом.

Clips служит для записи и монтажа роликов на i-устройствах. Комбинируя видео, фотографии, музыку, анимированные субтитры и эффекты, пользователи могут создавать уникальные клипы и делиться ими в Instagram, Facebook, YouTube и других соцсетях. Длина прикрепляемого ролика не должна превышать 30 минут, а общая продолжительность итогового видео ограничена 60 минутами.

Последнее крупное обновление Clips получала в ноябре прошлого года. В редактор добавилась функция "Сцены", позволяющая снимать анимированные панорамные селфи на iPhone X, новые эффекты переноса стилей и стикеры из "Звездных войн", а также улучшенный интерфейс и поддержка iCloud.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мундиаля примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Калининград, Волгоград, Екатеринбург, Самара, Сочи и Ростов-на-Дону.