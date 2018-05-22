Глава Tesla Илон Маск объяснил причину, по которой его компания задерживает поставки самой дешевой модели электромобиля. По словам предпринимателя, отгрузки Model 3 покупателям начнутся только после того, как объемы выпуска достигнут 5 тысяч штук в неделю. По его оценке, это произойдет через 3–6 месяцев.

Если же Tesla начнет поставки Model 3 прямо сейчас, компания "потеряет деньги и погибнет", написал Маск в твиттере. Изначально фирма планировала выпустить электрокар до конца 2017 года.

With production, 1st you need achieve target rate & then smooth out flow to achieve target cost. Shipping min cost Model 3 right away wd cause Tesla to lose money & die. Need 3 to 6 months after 5k/wk to ship $35k Tesla & live. — Elon Musk (@elonmusk) 21 мая 2018 г.

Model 3 — самая доступная машина Tesla — была показана в апреле 2016-го. Цена пятиместного хетчбэка, рассчитанного на массовый рынок, начинается с 35 тысяч долларов. Для сравнения, седан Model S и кроссовер Model X продаются за $75–100 тысяч. Автомобиль способен проехать около 350 километров на одной зарядке, а до 100 км/ч он разгоняется всего за шесть секунд.

Каждый автомобиль будет комплектоваться 15-дюймовым сенсорным экраном, двумя отсеками для хранения вещей (спереди и сзади), системой автопилота, а также сплошной стеклянной крышей — от лобового стекла до багажника.

Также планируется к релизу полноприводный вариант с двумя двигателями — в передней и задней части машины. Она сможет разгоняться до 96 километров в час за 3,5 секунды, а максимальная скорость составит почти 250 километров в час.

В апреле Маск заявлял, что выпуск Model 3 задерживается из-за переизбытка автоматизации на сборочных линиях. "Чрезмерная автоматизация в производстве Tesla была ошибкой. Вернее, это моя ошибка. Люди недооценены, — сказал он. — У нас была сумасшедшая, сложная сеть конвейерных лент. Она не работала, поэтому мы от нее отказались".