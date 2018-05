Глава Tesla Илон Маск объяснил причину, по которой его компания задерживает поставки самой дешевой модели электромобиля. По словам предпринимателя, отгрузки Model 3 покупателям начнутся только после того, как объемы выпуска достигнут 5 тысяч штук в неделю. По его оценке, это произойдет через 3–6 месяцев.

Если же Tesla начнет поставки Model 3 прямо сейчас, компания "потеряет деньги и погибнет", написал Маск в твиттере. Изначально фирма планировала выпустить электрокар до конца 2017 года.

With production, 1st you need achieve target rate & then smooth out flow to achieve target cost. Shipping min cost Model 3 right away wd cause Tesla to lose money & die. Need 3 to 6 months after 5k/wk to ship $35k Tesla & live.