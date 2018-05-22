В отношении Google подан коллективный иск, в котором поисковика обвиняют в слежке за владельцами смартфонов Apple. Там утверждается, что интернет-компания на протяжении полугода — с августа 2011 по февраль 2012-го шпионила за 4,4 миллиона британцев, собирая информацию о посещенных ими сайтах.

Иск был подан в Высокий суд Англии и Уэльса. По словам заявителя Ричарда Ллойда (бывшего директора компании Which?), Google обходила настройки приватности браузера Safari и собирала персональную информацию без ведома пользователей. В частности, поисковик разделял людей на категории (например, "любители футбола"), чтобы рекламодатели могли точнее "нацеливать" объявления.

Истец требует от Google 3,2 миллиарда фунтов стерлингов. С учетом штрафа, каждому пострадавшему может быть выплачено около £750.

В Google отрицают передачу личных данных третьим сторонам, пишет The Guardian. Более того, компания настаивает, что Ллойд не вправе требовать компенсации миллионам пользователей от своего лица. "Для нас чрезвычайно важна приватность и безопасность наших пользователей. Этот случай относится к событиям, имевшим место более шести лет назад", — сказал директор по коммуникациям британского подразделения Google Том Прайс.