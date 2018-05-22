"Визуальная" Instagram соцсеть скоро добавит новую функцию, которая позволит полностью скрыть из новостной ленты публикации от отдельных пользователей, но оставить их в списке друзей. Для этого потребуется нажать на значок с тремя точками в верхнем правом углу поста и нажать на новую кнопку "Заглушить" (Mute).

Кроме публикаций, "заглушены" могут быть и истории. Другой человек не узнает, что его посты были скрыты. При этом пользователь продолжит получать уведомления о комментариях или сообщениях, в которых он упомянут.

Настройки видимости публикаций давно есть в Facebook. Соцсеть позволяет скрыть посты конкретного пользователя на 30 дней, либо полностью отменить подписку на его обновления, не убирая из списка друзей.

А Twitter кнопка Mute играет роль фильтра. Так можно блокировать пользователей, оставляющих оскорбительные комментарии. Если кто-то напишет в адрес включившего фильтр пользователя твит с "запрещенным" словом, пользователь не получит уведомления и не увидит запись.

Другая планируемая функция Instagram призвана уберечь от "зомби-браузинга" — когда пользователь просмотрел все новые посты, но продолжает листать дальше. Теперь приложение начнет высвечивать уведомление, что были просмотрены все публикации за последние 48 часов. Эта функция тестируется, и пока неясно, будет ли она реализована.