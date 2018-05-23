В карточке приложения YouTube в магазине Apple App Store появились сведения о пока не доступных через приложение встроенных покупках с ценами в рублях. Их названия позволяют предположить, что речь идет о подписках на платные сервисы YouTube Music Premium и YouTube Premium, грядущий запуск которых (в том числе, в России) был анонсирован на прошлой неделе.

Новые опции встроенных покупок (возможность сделать их в текущей версии приложения пока отсутствует) называются YouTube Red (A) и YouTube Red (B). Первым на это обратило внимание издание iGuides. Опция A дороже — 249 рублей, опция B обойдется в 229 рублей:

Запущенный на этой неделе в США сервис YouTube Premium стоит 12 долларов в месяц, а YouTube Music Premium (без возможности смотреть эксклюзивный видеоконтент) — 10 долларов. Нетрудно предположить, что 249 и 229 рублей в месяц соответственно — это вероятная стоимость данных подписок в России. Не исключено, что в итоге цены окажутся другими; стоимость подписок на Android также может отличаться.

YouTube Music позволит слушать музыку из обширного каталога (включающего все, что есть в стриминговом сервисе Google Play Music, и многое другое — записи концертов, ремиксы, каверы, видеоклипы) в "изобретенном заново" мобильном приложении, а также в "совершенно новом" десктопном плеере, "разработанном для музыки". Бесплатная версия (не Premium) не даст слушать музыку, свернув приложение, или сохранять ее для оффлайнового прослушивания, и будет содержать рекламу.

Приложение порекомендует на домашнем экране музыку не только в зависимости от истории прослушивания, но и учитывая местоположение пользователя, а также время суток. Кроме того, обещают "тысячи" плейлистов, которые помогут найти музыку, точно подходящую для ситуации и обнаружить новых интересных исполнителей и композиции.

Сервис YouTube Premium, помимо подписки на YouTube Music Premium, также позволит полностью избавиться от рекламы на YouTube и даст доступ к эксклюзивному контенту. Будет ли он представлен в России, пока неясно. В США это главным образом комедийные сериалы с короткими эпизодами, ориентированные на молодежь.