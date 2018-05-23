В России больше нет бренда Vertu, некогда очень дорогих, красивых, статусных телефонов. Суд признал банкротом дочку британской компании, Vertu Russia. Теперь начнется распродажа ее имущества и частичное погашение долгов. Полностью расплатиться с кредиторами не получится: говорят, задолженность уже превысила 270 миллионов рублей, покрыть из которых смогут меньше тридцати.

Впрочем, всё это уже скорее техническая формальность. То, что российскому подразделению Vertu придется закрыться, стало понятно еще в прошлом году, когда о банкротстве заявила материнская компания.

Vertu появилась в 98-м, фактически как премиальное подразделение доминировавшей тогда на мобильном рынке Nokia. Ее вдохновителем стал ведущий дизайнер финской компании Френк Нуово. Основная идея бренда была простой: сделать телефон, который подчеркнул бы статус владельца. В ход пошли самые дорогие материалы (например, кожа крокодила, золото и платина), а каждый аппарат собирали вручную.

А еще в комплекте с устройством шел консьерж-сервис: круглосуточные помощники Vertu могли купить билеты на самолет, договориться с химчисткой или забронировать столик в ресторане. Ну то есть это примерно то, куда движутся все голосовые помощники, которые сегодня есть в любом смартфоне.



В годы расцвета, Vertu продавала премиум-телефоны на 200 миллионов долларов в год. Один аппарат стоил несколько тысяч (иногда десятков тысяч) долларов. Однако, к концу нулевых у самой Nokia, которая пропустила смартфонную революцию, дела пошли уже не очень и в 2011-м гигант продал свой премиум-бренд. Новый владелец, шведская EQT, попыталась спасти бизнес, в частности сделав Vertu на платформе Android. Но из этого ничего не вышло.

Компанию несколько раз перепродавали, в итоге она оказалась в руках турецкого бизнесмена Хакана Узана. Он не смог погасить долги Vertu и объявил ее банкротом. Несколько месяцев назад предприниматель обещал, что перенесет производство в Китай и сделает бренд более доступным. Но шансов на возрождение не много. Для любителей очень дорогого эксклюзива есть iPhone в корпусах ручной работы, а с технической точки зрения сделать что-то лучше и надежнее существующих флагманов от лидеров рынка почти нереально.