Тайваньская TSMC начала серийный выпуск процессоров для смартфонов iPhone следующего поколения, которые Apple, как ожидается, представит осенью 2018-го. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Процессор, который Apple, вероятно, назовет A12, станет первой мобильной системой-на-чипе, использующей 7-нм технологической процесс. В настоящее время самые продвинутые чипы, включая Apple A11 в iPhone X и iPhone 8, а также Qualcomm Snapdragon 845, выпускаются по 10-нм техпроцессу. Напомним, ожидается, что Apple в этом году выпустит три "айфона" — увеличенную и стандартную версии аппарата, аналогичного iPhone X, а также "бюджетный" вариант с тем же дизайном, но более доступными комплектующими. Последний, по некоторым оценкам, может поддерживать 2 SIM-карты и стоить от 550 долларов — почти вдвое дешевле iPhone X.

7-нанометровые (показатель указывает на расстояние между вычислительными элементами чипа) поцессоры могут быть эффективнее, производительнее и компактнее 10-нанометровых. С ними смартфоны, обладая той же производительностью, смогут работать от батареи дольше и меньше нагреваться, либо, сохранив автономность и термопакет предыдущего поколения чипов, быть мощнее.

Во вторник о планах начать выпуск 7-нанометровых чипов до конца года заявил и главный конкурент Apple, корейская Samsung. TSMC, уже несколько лет являющаяся главным производителем систем-на-чипе для Apple, объявила о начале массового производства 7-нанометровых процессоров в конце апреля. В компании сообщили, что такие компоненты заказали уже более десятка партнеров.

По сравнению с 16-нм FinFET техпроцессом CLN16FF+ (самый широко используемый сейчас в TSMC) новый CLN7FF позволит уменьшить площадь чипов на 70% (при том же числе транзисторов), сократить энергопотребление на 60% или повысить тактовую частоту на 30%. До конца года к производству будут готовы около 50 продуктов, использующих CLN7FF.

В TSMC отметили, что в отличие от 10-нм техпроцесса, востребованного только для нескольких мобильных систем-на-чипе, новый техпроцесс будет использоваться, помимо мобильных SoC, для чипов самого разного назначения, включая центральные и графические процессоры, компоненты для нейронных вычислений, автомобильного оборудования и майнинга криптовалют.

Технология CLN7FF основана на литографии в глубоком ультрафиолете при помощи эксимерных лазеров на фториде аргона, излучающих на частоте 193 нм. Это позволило TSMC освоить новый техпроцесс на уже существующем оборудовании. В то же время, пришлось увеличить число циклов обработки, что требует больше времени и повышает себестоимость производства.